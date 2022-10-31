В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії — Finance.ua

В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії Вчора 19:03 — Фінтех і Картки

В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для створення точок використають частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.

"Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми.

Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", — розповів Федоров.

Поки він не знає, скільки буде таких точок доступу, але наразі в Україні вже роблять тестові точки. Термінали Starlink вже відправили на локації.

«Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі — масштабування», — сказав міністр, додавши, що перші публічні точки запрацюють вже в листопаді.

Довідка Finance.ua:

14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. У відповідь в ОП заявили, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink;

згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX відмовляється від фінансування;

18 жовтня стало відомо, що SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном Starlink.

21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже знайшла три джерела фінансування Starlink для своїх військових.

пізніше Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться фінансувати роботу мережі.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.