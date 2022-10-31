В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії

Фінтех і Картки
262
В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії
В Україні створять точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії
В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink.
Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для створення точок використають частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.
Читайте також
"Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми.
Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", — розповів Федоров.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

Поки він не знає, скільки буде таких точок доступу, але наразі в Україні вже роблять тестові точки. Термінали Starlink вже відправили на локації.
«Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі — масштабування», — сказав міністр, додавши, що перші публічні точки запрацюють вже в листопаді.

Довідка Finance.ua:

  • 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. У відповідь в ОП заявили, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink;
  • згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX відмовляється від фінансування;
  • 18 жовтня стало відомо, що SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном Starlink.
  • 21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже знайшла три джерела фінансування Starlink для своїх військових.
  • пізніше Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться фінансувати роботу мережі.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.