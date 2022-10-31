Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер

Казна та Політика
532
Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер
Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер
Після ранкової атаки російських військ 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
«Фахівці „Київводоканалу“ працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання», — зазначив Кличко.
Зі слів мера столиці, спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян.
«Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу, — додав він. — Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла».
Нагадаємо, з ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.
У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були «прильоти», удари були, зокрема, по критичній інфраструктурі.
Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилаті ракети з понад пів сотні.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.