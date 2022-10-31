Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер — Finance.ua

Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер Вчора 12:38 — Казна та Політика

Ранкова атака на Київ: 80% столиці без води, 350 тис. домівок без світла — мер

Після ранкової атаки російських військ 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено.



Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

«Фахівці „Київводоканалу“ працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання», — зазначив Кличко.

Зі слів мера столиці, спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян.

«Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу, — додав він. — Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла».

Нагадаємо, з ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були «прильоти», удари були, зокрема, по критичній інфраструктурі.

Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилаті ракети з понад пів сотні.

УНН За матеріалами:

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