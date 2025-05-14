В Україні створять реєстр забороненого софту — Finance.ua

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В Україні створять реєстр забороненого софту

Технології&Авто
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В Україні створять реєстр забороненого софту
В Україні створять реєстр забороненого софту
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) завершує підготовку проєкту урядової постанови, яка регулюватиме створення та використання в Україні реєстру забороненого програмного забезпечення.
Про це заявив директор департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Держспецзв’язку Ігор Стельник під час конференції «Своє.ІТ 2025» у Києві.
«Питання ворожого софту — дуже болюче. Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди», — сказав посадовець.
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Попри рішення РНБО, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися санкції, з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.
Тож, за словами Стельника, вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений Верховною радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 11290. Документ зобов’язав держоргани використовувати програмне забезпечення, за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого софту.
«Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота», — сказав він.
За матеріалами:
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