В Україні стартувало бета-тестування онлайн-системи подання заяв на соцпослуги — Finance.ua

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В Україні стартувало бета-тестування онлайн-системи подання заяв на соцпослуги

Казна та Політика
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В Україні стартувало бета-тестування онлайн-системи подання заяв на соцпослуги
В Україні стартувало бета-тестування онлайн-системи подання заяв на соцпослуги
У понеділок, 1 липня, розпочалось бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту, який дозволяє подавати онлайн-заяви на соціальні послуги. Перш ніж це запрацює по всій Україні, можливості функціонала випробують у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Які функції тестуватимуть

Подати заяву на одну або декілька соціальних послуг, відстежувати статус свого звернення, планувати розподіл навантаження між працівниками та подавати звітність в е-формі — ці та інші функції протягом 3 місяців тестуватимуть представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та надавачі соціальних послуг Вінниччини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Черкащини.
«Прагнемо залишити в минулому безкінечні черги, довідки, звіти та очікування, а натомість увесь „зекономлений“ час спрямувати на людину або родину, яка потребує соціальної підтримки», — сказала Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики.
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Напередодні бета-тесту понад пів тисячі фахівців пройшли спеціальне навчання, як працювати з функціоналом.
«Тим часом наша команда вже працює над оновленням, щоб працювати з функціоналом було ще простіше та зручніше», — поділився Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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За матеріалами:
Finance.ua
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