Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску — Finance.ua

Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску

Головне управління Державної податкової служби роз’яснило, як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок.

Повернення або перекид помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.

Зразок заяви знаходиться у додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 р. за № 1185/36 807).

Зауважується, що:

на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;

на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);



на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);



у заяві заповнюються всі пункти.



Заяву можна подати в Електронному кабінеті платника через меню «Листування з ДПС».

Заява та платіжний документ сканується одним файлом в форматі pdf.

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