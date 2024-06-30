Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску — Finance.ua

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Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску

Особисті фінанси
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Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску
Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску
Головне управління Державної податкової служби роз’яснило, як повернути помилково сплачений єдиний соціальний внесок.
Повернення або перекид помилково/зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ.
Зразок заяви знаходиться у додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 р. за № 1185/36 807).
Зауважується, що:
  • на кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату;
  • на платіжній інструкції необхідно написати «згідно з оригіналом», дата, підпис, ПІБ керівника або підприємця, печатка за наявності (для юридичних осіб);
  • на заяві обов’язково зазначається: підпис, ПІБ та печатка за наявності (для юридичних осіб);
  • у заяві заповнюються всі пункти.
Заяву можна подати в Електронному кабінеті платника через меню «Листування з ДПС».
Заява та платіжний документ сканується одним файлом в форматі pdf.
Як оформити повернення помилково сплаченого єдиного соціального внеску
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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