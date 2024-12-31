В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом — Finance.ua
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В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

Особисті фінанси
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В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом
В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом
Українські солдати та сержанти, які мають бойовий досвід, зможуть отримати офіцерське звання за спрощеною процедурою.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, ухвалене рішення допоможе українській армії стати більш сучасною та реалізувати досвід оборони:
«Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії».
Раніше в Міністерстві оборони повідомляли про спрощення процедури отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.
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Минулого року парламент дозволив надавати офіцерські звання українським військовослужбовцям, які не встигли отримати вищу освіту, однак вже мають бойовий досвід.
Також раніше стало відомо, що відтепер деякі співробітники української розвідки, Служби безпеки, прикордонної служби та Нацгвардії повинні будуть володіти англійською мовою.
За матеріалами:
УНІАН
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