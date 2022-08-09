В Україні розробили методику визначення збитків підприємств від агресії рф — Finance.ua
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В Україні розробили методику визначення збитків підприємств від агресії рф

Казна та Політика
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В Україні розробили методику визначення збитків підприємств від агресії рф
В Україні розробили методику визначення збитків підприємств від агресії рф
Фонд державного майна України та Міністерство економіки України розробили методику визначення збитків, завданих збройною агресією рф.
Про це повідомляє ФДМУ.
Як зазначається, методика дозволить визначити шкоду та обсяги збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку з веденням бойових дій.
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Методика також дозволить визначити збитки від упущеної вигоди через неможливість чи перешкоди у провадженні господарської діяльності підприємствами, які зазнали реальних збитків.
Окрім того, у документі запропоновані методичні засади для визначення обсягів витрат, необхідних для відновлення майна та майнових прав постраждалих суб’єктів.

Як оцінюватимуть збитки

Оцінка збитків здійснюватиметься незалежними оцінювачами та судовими експертами на основі документів підприємств щодо характеристик пошкодженого майна, даних щодо його ринкової вартості.
Безпосередні ушкодження аналізуватимуться за результатами огляду постраждалого об’єкта або фото- та відеоматеріалів, супутникових знімків.
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«Методика покликана забезпечити дві мети: створити механізм визначення точної суми збитків та врегулювати збір доказової бази для їхнього відшкодування. Розроблений алгоритм дозволить нам використати отримані дані в кримінальних провадженнях в Україні, а також у міжнародних судових інстанціях, задля повної компенсації від агресора», — зазначила в.о. Голови ФДМУ Ольга Батова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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