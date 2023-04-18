В Україні розглядають можливість створення стратегічного запасу пального за кордоном — Finance.ua
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В Україні розглядають можливість створення стратегічного запасу пального за кордоном

Енергетика
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В Україні розглядають можливість створення стратегічного запасу пального за кордоном
В Україні розглядають можливість створення стратегічного запасу пального за кордоном
Україні необхідно створити стратегічний запас пального. Один з можливих варіантів — зберігання ресурсу за кордоном, що дозволить мати гарантовані обсяги пального для забезпечення наших потреб.
Про це повідомив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.
«Ми усі побачили, наскільки необхідно мати стратегічний запас пального в умовах воєнного часу. Один з можливих варіантів — накопичувати пальне за кордоном для того, щоб Україна мала гарантовані обсяги, які в подальшому можна швидко постачати. Але тут є кілька нюансів. По-перше, це гроші, що потрібно витрачати за зберігання. По-друге, як компаніям потім довести, що це їх пальне, резерви, які недоторканні. Є механічні моменти, що обговорюється», — зазначив він.
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Експерт уточнив, що зараз в Україні небезпечно зберігати великі запаси пального, адже «ворог постійно тримає галузь на прицілі» та шукає відповідні об’єкти. Наприклад, у березні росіяни обстріляли низку нафтобаз, які є «не дуже великими» та маловідомими.
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«Усі розуміють, що змушувати компанії везти пальне в Україну і тут його зберігати — це завжди ризики та можливі збитки. Зараз цей процес почав рухатись. І „штовхають“ нас, зокрема, європейські партнери. Вже в цьому році Україна повинна була б мати резерв пального згідно наших зобов’язань в рамках енергетичної стратегії. Сподіваюсь, що відбудеться поетапне збільшення теперішніх резервів, будемо мати захищеність у зберіганні», — резюмував Куюн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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