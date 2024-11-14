В Україні проведуть «імпортозаміщення» продуктів — Finance.ua
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В Україні проведуть «імпортозаміщення» продуктів

Казна та Політика
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Українські урядовці розпочинають політику «реального імпортозаміщення» в сфері продовольства. Вирішили почати з риби.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на очільника відомства Віталія Коваля.
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За його словами, в структурі державних закупівель велика частина — імпортні продукти харчування. Зокрема, рибу у державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону.
Коваль вважає, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба. При цьому лише минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 млрд гривень. Мова йде про хек, пангасіус та інші.
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«Наша мета — змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром. Ми вже маємо підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі», — заявив Коваль.
Він додав, що патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах, а економічна — не виключення.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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