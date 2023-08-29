В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт — Finance.ua

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В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт

Технології&Авто
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В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт
В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт
Вуличний дрифт в Україні може стати незаконним. У Верховну Раду внесли законопроєкт № 9642, що вводить покарання за навмисне введення авто в занос.
Проєкт закону додає нову статтю 122−6 до Кодексу України про адміністративні порушення. Згідно з нею, за навмисне кероване занесення авто (дрифт) на дорогах передбачено чималий штраф у 500 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто 8 500 гривень.
Повторне протягом року порушення призведе до штрафу вже 17 000 гривень, а також позбавлення водійських прав на пів року.
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У пояснювальній записці автори законопроєкту звертають увагу на часті випадки нелегального дрифту на території житлових масивів і парковок. Така їзда небезпечна для пішоходів і водіїв інших авто, тому й пропонується ввести адміністративну відповідальність.
До того ж, дрифт — як правило, доволі галаслива затія, що порушує спокій громадян. Цікаво, що нещодавно вже внесли законопроєкт про заборону занадто гучних тюнінгованих авто.
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За матеріалами:
Фокус
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