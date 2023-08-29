В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт — Finance.ua

В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт Сьогодні 03:48 — Технології&Авто

В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт

Вуличний дрифт в Україні може стати незаконним. У Верховну Раду внесли законопроєкт № 9642 , що вводить покарання за навмисне введення авто в занос.

Проєкт закону додає нову статтю 122−6 до Кодексу України про адміністративні порушення. Згідно з нею, за навмисне кероване занесення авто (дрифт) на дорогах передбачено чималий штраф у 500 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто 8 500 гривень.

Повторне протягом року порушення призведе до штрафу вже 17 000 гривень, а також позбавлення водійських прав на пів року.

Читайте також На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити

У пояснювальній записці автори законопроєкту звертають увагу на часті випадки нелегального дрифту на території житлових масивів і парковок. Така їзда небезпечна для пішоходів і водіїв інших авто, тому й пропонується ввести адміністративну відповідальність.

До того ж, дрифт — як правило, доволі галаслива затія, що порушує спокій громадян. Цікаво, що нещодавно вже внесли законопроєкт про заборону занадто гучних тюнінгованих авто.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.