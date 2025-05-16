В Україні презентували інноваційні електромобілі (фото) — Finance.ua

В Україні презентували інноваційні електромобілі (фото) Сьогодні 07:56 — Технології&Авто

В Україні презентували інноваційні електромобілі (фото)

На виставці Com Auto Trans 2025 показали новітні електричні фургони Maxus, два з яких вперше представлені на вітчизняному ринку Це компактна модель для міської логістики — eDeliver 5 та універсальний фургон з розширеними можливостями — eDeliver 7.

Крім великої місткості, вантажопідйомності та чималого запасу ходу ці машини відрізняє один із найкращих у класі рівень безпеки, що підтверджено високими оцінками Euro NCAP.

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Модель e-Deliver 5 — це перший автомобіль Maxus, який базується на новітній платформі MILA (Modular Intelligent Lightweight Architecture — модульна інтелектуальна легка архітектура). Вона встановлює нові стандарти ефективності, оптимізованого енергоспоживання та малої ваги. У той же час корисне навантаження сягає 1190 кг.

За габаритної довжини 4800 мм машина має діаметр розвороту 11,5 м. Машина пропонується зі стандартною або подовженою колісною базою — 3100 або 3450 мм. Корисний об’єм вантажного відсіку складає відповідно 6,6 та 7,6 м куб. Завантаження-розвантаження полегшують зсувні двері з обох боків, а також задні розпашні двері. eDELIVER 5 можна використовувати для буксирування причепів вагою до 1 500 кг.

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Електродвигун з піковою потужністю 120 кВт та максимальним крутним моментом 240 Нм живлять акумуляторні батареї ємністю 64 кВт.ч. Запас ходу (WLPT) у комбінованому режимі сягає 335 км, а у міському — 489 км. Максимальна швидкість — 120 км/год. Бортова зарядка на 11 кВт забезпечує заповнення батарей від 5 до 100% за 7,5 годин. А при використанні станції з постійним струмом 70 кВт зарядити акумулятори з 10 до 80% ємності можна лише за 42 хвилини. Стандартний інтерфейс e-PTO (Power Take-Off) дозволяє працювати з допоміжними пристроями та інструментами з максимальною потужністю 5 кВт.

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Модель отримала від Euro NCAP найвищу, «платинову» оцінку — Platinum Ratings 2024. Ефективність систем допомоги водієві склала 82%, що перевищує Загальні вимоги безпеки GSR2, що вступили у странах ЄС з 1 липня 2024 року. Автомобіль стандартно комплектується адаптивним круїз-контролем, системою утримання на смузі руху, камерою кругового огляду на 360 град., парк-троніком, динамічним визначником знаків обмеження швидкості.

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