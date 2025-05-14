Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото) — Finance.ua
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Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)

Технології&Авто
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Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)
Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)
Новий Audi e-tron GT отримав базову модифікацію quattro. Потужний електрокар помітно подешевшав, а його запас ходу суттєво зріс.
Про найдоступніший електромобіль Audi e-tron GT розповіли на сайті німецького автовиробника.
Повнопривідний седан Audi e-tron GT quattro відрізняється від інших версій моделі скромнішою силовою установкою. Утім, вона залишається потужною: розвиває 503 к. с. у стандартному режимі та 585 к. с. на піку при активації функції Launch control. Розгін до сотні займає 4 с.
Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)
Акумуляторна батарея ємністю 105 кВт∙год залишилася без змін, проте оскільки новий Audi e-tron GT quattro менш потужний і легший на 30 кг, то запас ходу зріс до 622 км. Поповнити його на 285 км можна усього за 10 хв, якщо обрати швидку зарядку потужністю 320 кВт.
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Електромобіль Audi e-tron GT quattro відрізняється зовні від інших моделей лише декором та інакшими 20-дюймовими дисками. Салон також не зазнав змін — там встановлені 12,3-дюймова віртуальна панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін.
Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)
Базова комплектація Audi e-tron GT включає панорамний дах, акустику з 10 динаміками, обігрів керма, спортивні крісла з електроприводом та підігрівом. Ціна Audi e-tron GT quattro стартує з 108 900 євро.
Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)
За матеріалами:
Фокус
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