Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото) — Finance.ua

Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото) Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)

Новий Audi e-tron GT отримав базову модифікацію quattro. Потужний електрокар помітно подешевшав, а його запас ходу суттєво зріс.

Про найдоступніший електромобіль Audi e-tron GT розповіли на сайті німецького автовиробника.

Повнопривідний седан Audi e-tron GT quattro відрізняється від інших версій моделі скромнішою силовою установкою. Утім, вона залишається потужною: розвиває 503 к. с. у стандартному режимі та 585 к. с. на піку при активації функції Launch control. Розгін до сотні займає 4 с.

Акумуляторна батарея ємністю 105 кВт∙год залишилася без змін, проте оскільки новий Audi e-tron GT quattro менш потужний і легший на 30 кг, то запас ходу зріс до 622 км. Поповнити його на 285 км можна усього за 10 хв, якщо обрати швидку зарядку потужністю 320 кВт.

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Електромобіль Audi e-tron GT quattro відрізняється зовні від інших моделей лише декором та інакшими 20-дюймовими дисками. Салон також не зазнав змін — там встановлені 12,3-дюймова віртуальна панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін.

Базова комплектація Audi e-tron GT включає панорамний дах, акустику з 10 динаміками, обігрів керма, спортивні крісла з електроприводом та підігрівом. Ціна Audi e-tron GT quattro стартує з 108 900 євро.

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