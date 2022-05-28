В Україні повернуть податки, скасовані через війну — Finance.ua

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В Україні повернуть податки, скасовані через війну

Вчора 11:00Казна та Політика
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З початку повномасштабного вторгнення було скасовано ряд податків для бізнесу, однак, враховуючи потреби державного бюджету, уряд планує повернути нарахування податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари та ввізні мита.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
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«На першому етапі ми хочемо повернути ПДВ на імпортні товари та ввізні мита. Це робиться для того, щоб наповнити бюджет і підтримати національних виробників. Якщо почати розбиратися в деталях, то можна зрозуміти, що ці ініціативи мають сенс з точки зору національного бізнесу та економіки. Зокрема, повернення відшкодування ПДВ — це важливе і правильне рішення, я не знаю, чому дехто каже, що це заважає бізнесу», — зазначив він.
Податки під час війни:
З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

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За матеріалами: УНІАН
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