В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри — Finance.ua

В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри

Вчора 12:17 — Казна та Політика

В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри

Кількість вітчизняних підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася з початку війни з 32% до 17%.

Про це повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістикою — усе це дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі, порівняно з початком воєнних дій — з 32% до 17%. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тис. нових ФОПів. Це фактично відповідає показникам 2021 року», — сказав він.

Шмигаль розповів, що понад 215 тис. підприємств обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. Це понад 44 тис. юридичних осіб та 173 тис. фізичних осіб-підприємців.

«Завдяки розширенню програм кредитування під 0% ми спостерігаємо суттєве зростання обсягів кредитування, в тому числі на інвестиційні цілі. З 24 лютого цього року майже 6 тис. бізнесів по всій країні скористалися цією програмою, а загальна сума кредитування склала 20,5 млрд грн», — додав прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення рф;

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