В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю — Finance.ua

В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю

Вчора 10:41

У Чернігівській області повертають заборону на торгівлю алкогольними напоями.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ми проаналізували динаміку і характер злочинів за останні два тижні, і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівської області, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівської області. Тому сьогодні вранці я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області», — написав він.

Довідка Finance.ua:

В українській столиці частково дозволили продавати алкоголь. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Так, випивку в Києві можна купувати з 1 квітня, однак лише в певні години.

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