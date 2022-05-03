В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю — Finance.ua
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В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю

Вчора 10:41
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У Чернігівській області повертають заборону на торгівлю алкогольними напоями.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Ми проаналізували динаміку і характер злочинів за останні два тижні, і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівської області, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівської області. Тому сьогодні вранці я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області», — написав він.

Довідка Finance.ua:

  • В українській столиці частково дозволили продавати алкоголь. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Так, випивку в Києві можна купувати з 1 квітня, однак лише в певні години.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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