У Києві частково дозволять продаж алкоголю — Finance.ua

В українській столиці частково дозволять продавати алкоголь.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Так, купити випивку в Києві можна буде з 1 квітня, однак лише в певні години.
«Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування», — йдеться в повідомленні.
З 1 березня 2022 року в Києві у зв’язку з воєнним станом було повністю заборонено продаж алкоголю.
Заборону ввели й на інших територіях України. Зокрема, в Рівному з 28 лютого заборонили цілодобовий продаж алкоголю. А з 1 березня, враховуючи напругу на фронті, продаж алкогольних напоїв було повністю заборонено у Львові.