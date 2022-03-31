У Києві частково дозволять продаж алкоголю — Finance.ua

У Києві частково дозволять продаж алкоголю

Вчора 18:09

В українській столиці частково дозволять продавати алкоголь.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація ( КМДА ).

Так, купити випивку в Києві можна буде з 1 квітня, однак лише в певні години.

«Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування», — йдеться в повідомленні.

З 1 березня 2022 року в Києві у зв’язку з воєнним станом було повністю заборонено продаж алкоголю.

Заборону ввели й на інших територіях України. Зокрема, в Рівному з 28 лютого заборонили цілодобовий продаж алкоголю. А з 1 березня, враховуючи напругу на фронті, продаж алкогольних напоїв було повністю заборонено у Львові.

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