0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок

Казна та Політика
87
В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок
В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок
У жовтні в Україні розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Упродовж жовтня і листопада банки вилучили з обігу понад 1,2 млн таких монет.
Про це Національний банк України повідомив у коментарі УНН.

Обсяги вилучення

З 1 жовтня триває поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок, які при цьому залишаються засобом платежу.
У жовтні вилучили 678,2 тис. штук на суму 67,8 тис. гривень. Упродовж трьох тижнів листопада вилучили 607,5 тис. штук на суму 60,8 тис. гривень.

Кількість монет у готівковому обігу

У Нацбанку повідомили, що на початок листопада у готівковому обігу перебувало 15,1 млрд штук монет без урахування пам’ятних та інвестиційних на суму 9 млрд гривень. Із них 4,1 млрд штук становили монети номіналом 10 копійок на суму 400 млн гривень. Їх частка у загальній кількості монет становила 27,3%.
Станом на початок листопада у готівковому обігу перебувало майже 1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок на суму майже 700 млн гривень. Їх частка у загальній кількості монет становила 9,1%.

Чи планує НБУ вилучення монет номіналом 50 копійок

Національний банк не планує вилучати монети номіналом 50 копійок.
У НБУ пояснили, що попит на ці монети залишається сталим, зокрема у сфері торгівлі. У 2025 році для забезпечення готівкового обігу буде накарбовано 20 млн штук таких монет.
Нагадаємо, Україна вже скоро може відмовитися від копійок — замість неї в обігу ходитимуть шаги. Це має стати логічним завершенням грошової реформи, яка триває вже майже 30 років. До кінця року планується викарбувати 20 млн нових монет. Про це свідчить відповідний законопроєкт № 14093. Що пропонується:
  • до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів;
  • 50 копійок не вилучають одразу, адже станом на 1 вересня 2025 року в обігу перебуває 1,4 млрд монет цього номіналу;
  • під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг;
  • співвідношення копійки до шагу — 1:1.
За матеріалами:
УНН
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems