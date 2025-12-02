В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок
У жовтні в Україні розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Упродовж жовтня і листопада банки вилучили з обігу понад 1,2 млн таких монет.
Про це Національний банк України повідомив у коментарі УНН.
Обсяги вилучення
З 1 жовтня триває поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок, які при цьому залишаються засобом платежу.
У жовтні вилучили 678,2 тис. штук на суму 67,8 тис. гривень. Упродовж трьох тижнів листопада вилучили 607,5 тис. штук на суму 60,8 тис. гривень.
Кількість монет у готівковому обігу
У Нацбанку повідомили, що на початок листопада у готівковому обігу перебувало 15,1 млрд штук монет без урахування пам’ятних та інвестиційних на суму 9 млрд гривень. Із них 4,1 млрд штук становили монети номіналом 10 копійок на суму 400 млн гривень. Їх частка у загальній кількості монет становила 27,3%.
Станом на початок листопада у готівковому обігу перебувало майже 1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок на суму майже 700 млн гривень. Їх частка у загальній кількості монет становила 9,1%.
Чи планує НБУ вилучення монет номіналом 50 копійок
Національний банк не планує вилучати монети номіналом 50 копійок.
У НБУ пояснили, що попит на ці монети залишається сталим, зокрема у сфері торгівлі. У 2025 році для забезпечення готівкового обігу буде накарбовано 20 млн штук таких монет.
Нагадаємо, Україна вже скоро може відмовитися від копійок — замість неї в обігу ходитимуть шаги. Це має стати логічним завершенням грошової реформи, яка триває вже майже 30 років. До кінця року планується викарбувати 20 млн нових монет. Про це свідчить відповідний законопроєкт № 14093. Що пропонується:
- до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів;
- 50 копійок не вилучають одразу, адже станом на 1 вересня 2025 року в обігу перебуває 1,4 млрд монет цього номіналу;
- під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг;
- співвідношення копійки до шагу — 1:1.
