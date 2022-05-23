В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне — Finance.ua
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В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне

Вчора 19:01Казна та Політика
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В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальнеВ Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
«За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального», — йдеться у повідомленні.
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Зокрема, у Чернівецькій області перевірили п’ять АЗС компанії «ПП-Ойл», де дизельне пальне реалізовувалось по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється.
Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.
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Довідка Finance.ua:

  • В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне пальне на 40-43%.
  • 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин — не вище 52 грн за літр.
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  • Останні тижні на працюючих АЗС шикуються величезні черги — водії стоять в надії заправити авто попри обмеження в 10-20 літрів на одну машину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: 5 канал
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