В Україні побудують наймасшабніший на заході країни муніципальний парк — Finance.ua

В Україні побудують наймасшабніший на заході країни муніципальний парк Сьогодні 03:35 — Казна та Політика

В Україні побудують наймасшабніший на заході країни муніципальний парк

Львівська міська рада підписала договори оренди землі в промисловій зоні Сигнівка з керуючою компанією ТОВ Формація Сигнівка, яка входить до складу Alterra Group.

Про це повідомили у пресслужба Alterra Group.

Як зазначили в компанії, йдеться про передачу в оренду п’яти комунальних земельних ділянок загальною площею 30 га для створення сучасного індустріального парку Формація. Львів, який стане першим муніципальним індустріальним парком такого масштабу в Україні.

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В Alterra Group наголосили, що головною місією нового індустріального парку є сприяння розвитку економіки та використання потенціалу України на світовому ринку, а також сприяння економічній трансформації країни від сировинного виробництва до індустріального за допомогою створення сприятливих умов для розвитку виробничих підприємств.

«Новий індустріальний парк стане ключовим кроком у розвитку міста та стане важливим місцем для місцевої громади. Для його побудови і інтеграції у місцевість буде залучена група урбаністів, а у межах парку будуть створені лабораторії, коворкінги, стартап-студії, бізнес-інкубатор і простори для навчання та практики місцевих жителів», — зазначили в компанії.

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В індустріальний парк планується залучити до десяти резидентів-великих підприємств та півсотні представників малого і середнього бізнесів. Крім того, на території парку буде створено рекреаційну зону з водоймою та громадський центр з навчальним простором, поліклінікою, виставковою залою, закладами харчування і торгівлі, а також дитячими кімнатами.

«Завдяки реалізації цього проєкту буде створено щонайменше 3600 робочих місць. Діяльність індустріального парку за попередньою оцінкою призведе до зростання податкових надходжень до міського бюджету Львова на 250 млн грн на рік, а також до державного бюджету на понад 430 млн грн, та перетворить промислову зону у центр технологічного виробництва», — зазначили в Alterra Group.

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