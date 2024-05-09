Прокуратура повернула громаді Києва земельні ділянки на Оболоні вартістю понад 3,7 млн гривень — Finance.ua

Прокуратура повернула громаді Києва земельні ділянки на Оболоні вартістю понад 3,7 млн гривень Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

Прокуратура повернула громаді Києва земельні ділянки на Оболоні вартістю понад 3,7 млн гривень

Постановою Київського апеляційного суду за позовом Київської міської прокуратури витребувано від фізичної особи та повернуто столичній громаді земельні ділянки в Оболонському районі столиці площею 0,2 га і вартістю понад 3,7 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Історія ділянок

Установлено, що спірні земельні ділянки рекреаційного призначення у 2009 році вибули з комунальної власності столиці на підставі рішень Київської міської ради 2009 року, які скасовані в судовому порядку через їх незаконність, а тому фізична особа не набула права власності на вказані земельні ділянки.

Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та витребував від фізичної особи у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 0,2 га по вул. Академіка Оппокова (Павлика Морозова), в Оболонському районі м. Києва.

Таким чином, вжито заходи для запобігання забудові землі рекреаційного призначення.

Довідка Finance.ua:

як повідомили в КМДА, капітальний ремонт тунелів між станціями метро «Тараса Шевченка» та «Почайна», який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи. Нагадаємо, станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

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