Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку — Finance.ua
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Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку

Кримінал
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Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку
Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку
Офіс Генерального прокурора оголосив керівнику столичної будівельної компанії про підозру в умисному ухиленні від сплати 30 млн грн податків.
Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.
«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)», — сказано в повідомленні.
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За даними слідства, службові особи компанії - генерального підрядника будівництва ряду житлових комплексів у м. Києві, у результаті проведення ряду операцій з контрагентами впродовж 2021 року занизили суму податку на додану вартість, яка підлягала сплаті до бюджету.
Наразі прокурори забезпечили відшкодування компанією-забудовником до державного бюджету 28,6 млн грн, а також сплату 859,4 тис. грн штрафних санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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