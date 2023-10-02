Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку — Finance.ua

Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку Сьогодні 19:29 — Кримінал

Прокуратура вручила підозру київському забудовнику за несплату 30 млн грн податку

Офіс Генерального прокурора оголосив керівнику столичної будівельної компанії про підозру в умисному ухиленні від сплати 30 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)», — сказано в повідомленні.

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За даними слідства, службові особи компанії - генерального підрядника будівництва ряду житлових комплексів у м. Києві, у результаті проведення ряду операцій з контрагентами впродовж 2021 року занизили суму податку на додану вартість, яка підлягала сплаті до бюджету.

Наразі прокурори забезпечили відшкодування компанією-забудовником до державного бюджету 28,6 млн грн, а також сплату 859,4 тис. грн штрафних санкцій.

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