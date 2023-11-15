В уряді очікують, що індустріальні парки допоможуть змінити структуру економіки — Finance.ua
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В уряді очікують, що індустріальні парки допоможуть змінити структуру економіки

Казна та Політика
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В уряді очікують, що індустріальні парки допоможуть змінити структуру економіки
В уряді очікують, що індустріальні парки допоможуть змінити структуру економіки
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікується, що індустріальні парки допоможуть змінити структуру економіки із сировинної на переробну.
Про це він сказав під час засідання уряду.
«За час повномасштабної війни бізнес отримав 40,8 тис. пільгових кредитів за програмою „5−7-9“ на суму 159,8 млрд грн. Більше половини отримувачів — це аграрії, майже третина — промислові підприємства, 15% — торговельний бізнес, близько 5% — сфера послуг», — відзначив очільник уряду.
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Також прем'єр-міністр повідомив, що на започаткування та розвиток власної справи українців за програмою єРобота держава спрямувала 2,1 млрд грн. На розвиток переробних підприємств — 2,9 млрд грн. На допомогу у висадці садів та облаштуванні теплиць — понад 550 млн грн.
«Постійно розширюємо мережу індустріальних парків. Майданчиків із готовими інфраструктурними рішеннями та податковими пільгами. Зараз їх уже 70, найбільше на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація — це переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування», — підкреслив Шмигаль.
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Як зауважив прем'єр-міністр, у 2024 році на розвиток індустріальних парків держава планує витратити 1 млрд грн: «Очікуємо, що індустріальні парки будуть точками зростання, які допоможуть змінити структуру економіки із сировинної на переробну».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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