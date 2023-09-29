Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків — Finance.ua

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Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків

Казна та Політика
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Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків
Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків
Уряд України вперше виділить фінансовий стимул у розмірі 1 млрд грн для розвитку індустріальних парків наступного року.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
«На наступний рік у проєкті бюджету ми передбачили 1 млрд гривень на облаштування індустріальних парків. Це сприятиме економічному розвитку регіонів», — заявила вона.
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Свириденко вважає, що розвиток індустріальних парків створить нові робочі місця і принесе користь у вигляді податків та посилення розвитку переробної промисловості, «яка має стати новою економічною філософією України». А також створить рішення для релокованих підприємств, нових бізнесів під потреби відновлення і заміщення імпорту з росії та білорусі.
В рамках робочої поїздки Свириденко відвідала індустріальний парк у Білій Церкві, де працює 9 резидентів, серед яких 4 виробництва і два складські підприємства, деякі з яких перемістились в Київську область з лінії фронту.
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Нещодавно уряд дозволив органам місцевого самоврядування фінансувати проєктування і будівництво інфраструктури індустріальних парків, для резидентів яких діють фіскальні стимули:
  • звільнення від ввізного мита та ПДВ на обладнання;
  • звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;
  • пільгова ставка податку на нерухомість та землю — у разі рішення органів місцевого самоврядування.
Також міністерка відвідала одну з українських біотехнологічних компаній, яка займається виробництвом препаратів з плазми крові. Директор заводу Костянтин Єфименко сказав, що невдовзі компанія планує виходити на нові ринки та посилювати спроможності завдяки залученню стартапів у сфері біотехнологій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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