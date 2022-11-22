В Україні біля кордону з Польщею відкрили новий індустріальний парк — Finance.ua
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В Україні біля кордону з Польщею відкрили новий індустріальний парк

Казна та Політика
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В Україні біля кордону з Польщею відкрили новий індустріальний парк
В Україні біля кордону з Польщею відкрили новий індустріальний парк, Фото: Мінекономіки
У місті Нововолинськ (Волинська область) відкрили індустріальний парк NOVO, розташований за 20 хвилин їзди від Польщі, що робить його резидентів автоматично експортно-орієнтованими.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає пресслужба міністерства.
«Індустріальні парки мають стати реперними точками росту української економіки. Саме вони сьогодні є одним із важливих механізмів, що сприяють покращенню інвестиційної привабливості регіонів та можуть стимулювати їх економічний розвиток», — зазначив Кудін.
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За його словами, в уряді покладають великі надії на модель розвитку української експортно-орієнтованої промисловості в найближчі роки.
Нововолинський індустріальний парк NOVO займає територію площею 20 гектарів та має всі підведені комунікації: воду, газ, електроенергію. Також ІП виходить фасадом на нову трасу Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква в напрямку Львова.
Наразі вже є попередні домовленості про зобов’язання увійти в індустріальний парк з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики.
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За попередніми оцінками, з урахуванням пільг, термін окупності інвестицій у підприємство на території індустріального парку NOVO може скласти 4-5 років залежно від типу бізнесу.
Як повідомлялось, Верховна Рада у травні поточного року схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків. Зокрема, для резидентів ІП передбачені економічні стимули: звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання; від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах індустріального парку, а також пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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