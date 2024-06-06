В Україні планують збудувати завод по виробництву бронеавтомобілів — Finance.ua

В Україні планують збудувати завод по виробництву бронеавтомобілів Сьогодні 02:45

В Україні планують збудувати завод по виробництву бронеавтомобілів

Канадський виробник бронеавтомобілів Roshel планує інвестувати десятки мільйонів доларів у нове українське підприємство та створити сотні нових робочих місць.

За словами генерального директора компанії Романа Шимонова, рішення про відкриття підприємства в Україні вже прийнято.

Завод буде орієнтовано як на український, так і на європейський ринок.

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«Україна має потужну інфраструктуру, яка залишилась з розпаду СРСР, і не вся вона використовується ефективно. У вас є дешева електрика, робоча сила, виробничі ланцюги, які зараз вибудовуються, багато людей з вищою освітою. Набираючи українців на роботу, ми бачимо велику різницю, порівняно з вихідцями з інших регіонів, де немає культури виробництва», — зазначив Шимонов.

200 співробітників компанії є вимушеними переселенцями з України. За словами Шимонова, багато з них хочуть повернутись додому.

Roshel розраховує влаштувати частину з них на новому українському підприємстві.

Головним продуктом компанії є бронеавтомобіль Senator, яких поставлено в Сили оборони вже 1140 штук. Україна отримує ці машини від партнерів, а також купує за власні кошти.

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