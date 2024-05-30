У США відкрили завод, який вироблятиме артснаряди для України — Finance.ua

У США відкрили завод, який вироблятиме артснаряди для України Сьогодні 17:22

В американському місті Мескіте, штат Техас, відкрився завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Підприємство щомісяця вироблятиме близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат, які мають вирішальне значення для потреб України.

Як зазначається, Пентагон минулого року поставив за мету виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, разом виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць.

Нове підприємство General Dynamics у Мескіте після виходу на повну потужність випускатиме 30 тисяч снарядів на місяць.

Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат на 2022 та 2023 фінансові роки та включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.

Завод у Мескіте забезпечить близько 350 робочих місць, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Укрінформ За матеріалами:

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