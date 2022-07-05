В Україні планують запустити цифровізацію на митниці — Finance.ua

В Україні планують запустити цифровізацію на митниці Вчора 16:30 — Казна та Політика

В Україні планують запустити цифровізацію на митниці

В Україні втілюють цифровізацію у різних сферах, що створює умови для унеможливлення корупції. Зокрема планується запустити цифровізацію на митниці

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів під час конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано.

«Передусім ми повинні створити умови в нашій країні, де буде неможливо мати корупцію, і тоді не треба буде боротися з корупцією... Перш за все — це цифровізація, ми вже перевели у цифровий порядок дуже багато сфер — інвестиції, будівництво, архітектура, повністю це переведено на електронні рамки, і тоді корупція є неможливою», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що перед початком війни Україна доклала багато зусиль, щоб розвинути антикорупційну інфраструктуру, і продовжить роботу у цьому напрямку з міжнародними партнерами.

Шмигаль зауважив, що в Україні планують цифровізацію на митниці. За його словами, це, зокрема, унеможливить корупцію, бо люди не контактуватимуть зі службовцями на митниці.

Крім того, він нагадав, що в Україні вже втілюють цифровізацію адміністративних послуг.

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Укрінформ За матеріалами:

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