В Україні планують запустити цифровізацію на митниці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують запустити цифровізацію на митниці

Казна та Політика
273
В Україні планують запустити цифровізацію на митниці
В Україні планують запустити цифровізацію на митниці
В Україні втілюють цифровізацію у різних сферах, що створює умови для унеможливлення корупції. Зокрема планується запустити цифровізацію на митниці
Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів під час конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано.
«Передусім ми повинні створити умови в нашій країні, де буде неможливо мати корупцію, і тоді не треба буде боротися з корупцією... Перш за все — це цифровізація, ми вже перевели у цифровий порядок дуже багато сфер — інвестиції, будівництво, архітектура, повністю це переведено на електронні рамки, і тоді корупція є неможливою», — зазначив Шмигаль.
Читайте також
Він додав, що перед початком війни Україна доклала багато зусиль, щоб розвинути антикорупційну інфраструктуру, і продовжить роботу у цьому напрямку з міжнародними партнерами.
Шмигаль зауважив, що в Україні планують цифровізацію на митниці. За його словами, це, зокрема, унеможливить корупцію, бо люди не контактуватимуть зі службовцями на митниці.
Крім того, він нагадав, що в Україні вже втілюють цифровізацію адміністративних послуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.