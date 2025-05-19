В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів — Finance.ua

В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів

В Україні планують змінити правила перереєстрації автомобілів для боржників. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 9363 , що стосується цифровізації виконавчого провадження.

Документ зареєстрували ще у червні 2023 року з ініціативи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Восени 2024 року депутати підтримали його у першому читанні. Законопроєкт має на меті модернізувати застарілі механізми примусового виконання рішень, зокрема щодо арешту майна боржників, через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованих систем.

Пропонується вдосконалити взаємодію державних органів, банків та фінансових установ із системою виконавчого провадження. Зокрема, буде забезпечена інтеграція Єдиного реєстру боржників з іншими базами даних, що унеможливить відчуження майна боржниками без виконання зобов’язань. Також запровадять автоматизований арешт коштів.

У разі продажу нерухомості чи транспортного засобу нотаріус перевірятиме реєстр боржників. Якщо власник є боржником, угода не реєструватиметься.

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Нові правила передбачають, що при перереєстрації або знятті з обліку автомобіля обов’язково перевірятиметься наявність власника у Єдиному реєстрі боржників. У разі виявлення такого факту реєстраційна дія буде заборонена, а інформацію передадуть виконавчій службі.

Водночас передбачені винятки: якщо перереєстрація не пов’язана з відчуженням, якщо авто набувається для погашення боргу чи передається безоплатно після конфіскації.

Законопроєкт також пропонує чітко закріпити у законодавстві норму про заборону відомчої реєстрації транспортних засобів для боржників, що значаться у Єдиному реєстрі.

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