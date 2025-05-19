В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів

Особисті фінанси
19
В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів
В Україні планують посилити контроль над боржниками при перереєстрації автомобілів
В Україні планують змінити правила перереєстрації автомобілів для боржників. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 9363, що стосується цифровізації виконавчого провадження.
Документ зареєстрували ще у червні 2023 року з ініціативи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Восени 2024 року депутати підтримали його у першому читанні. Законопроєкт має на меті модернізувати застарілі механізми примусового виконання рішень, зокрема щодо арешту майна боржників, через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованих систем.
Пропонується вдосконалити взаємодію державних органів, банків та фінансових установ із системою виконавчого провадження. Зокрема, буде забезпечена інтеграція Єдиного реєстру боржників з іншими базами даних, що унеможливить відчуження майна боржниками без виконання зобов’язань. Також запровадять автоматизований арешт коштів.
У разі продажу нерухомості чи транспортного засобу нотаріус перевірятиме реєстр боржників. Якщо власник є боржником, угода не реєструватиметься.
Читайте також
Нові правила передбачають, що при перереєстрації або знятті з обліку автомобіля обов’язково перевірятиметься наявність власника у Єдиному реєстрі боржників. У разі виявлення такого факту реєстраційна дія буде заборонена, а інформацію передадуть виконавчій службі.
Водночас передбачені винятки: якщо перереєстрація не пов’язана з відчуженням, якщо авто набувається для погашення боргу чи передається безоплатно після конфіскації.
Законопроєкт також пропонує чітко закріпити у законодавстві норму про заборону відомчої реєстрації транспортних засобів для боржників, що значаться у Єдиному реєстрі.
За матеріалами:
Autoconsulting
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems