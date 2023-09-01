В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків — Finance.ua

В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків Сьогодні 19:30 — Енергетика

В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків

У рамках ремонтної кампанії в енергетиці в Україні вже планово відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

31 серпня очільник «Енергоатома» Петро Котін провів виробничу нараду з колективом АЕС, де позапланово завершили ремонт енергоблока-«тисячника»

За словами Котіна, цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свої професійність і незламність.

Наразі шість атомних енергоблоків, п’ять із яких — «тисячники», вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт ще трьох енергоблоків триває.

Президент компанії подякував персоналу, який робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без втрати в якості робіт.

Нагадаємо, підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку е/е поки що не вплинуло на покращення ліквідності, для чого приймалися ці рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.