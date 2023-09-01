В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків — Finance.ua
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В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків

Енергетика
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В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків
В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків
У рамках ремонтної кампанії в енергетиці в Україні вже планово відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».
31 серпня очільник «Енергоатома» Петро Котін провів виробничу нараду з колективом АЕС, де позапланово завершили ремонт енергоблока-«тисячника»
За словами Котіна, цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свої професійність і незламність.
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Наразі шість атомних енергоблоків, п’ять із яких — «тисячники», вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт ще трьох енергоблоків триває.
Президент компанії подякував персоналу, який робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без втрати в якості робіт.
Нагадаємо, підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку е/е поки що не вплинуло на покращення ліквідності, для чого приймалися ці рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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