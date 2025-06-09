В Україні підскочать ціни на житній хліб: у галузевій асоціації назвали причини — Finance.ua

В Україні підскочать ціни на житній хліб: у галузевій асоціації назвали причини Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

В Україні підскочать ціни на житній хліб: у галузевій асоціації назвали причини

Дефіцит жита у сезоні 2025−2026 років буде 100%, що неминуче призведе до подорожчання житнього хліба.

Про це заявив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

«З упевненістю можна сказати, що на 100% в сезоні-2025/26 буде дефіцит жита. Уже зараз в Україні частково переробляється польське жито, а хлібопеки користуються балтійським житнім борошном», — сказав він.

За словами очільника галузевої асоціації, причиною дефіциту жита є небажання сільгоспвиробників сіяти культуру, оскільки її врожайність на третину нижча, ніж у пшениці — до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно.

Крім того, раніше весь дефіцит покривався з білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні — аграріям було складно конкурувати з поставками з Білорусі.

Водночас жито не належить до числа популярних експортних культур. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку.

Рибчинський привернув увагу, що наразі ціна на жито більше, ніж конкурентна: якщо 2024 року 1 тонна жита коштувала 6−7 тис. грн, то станом на травень 2025 року — 12−14 тис. грн.

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Відповідаючи на запитання чи призведе дефіцит жита до подорожчання житнього хлібу, експерт наголосив, що однозначно подорожчає.

«Наразі ціна українського житнього борошна — 18 тис. грн за тонну, з імпортної сировини — близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє борошно коштувало 10 тис. грн. Це не просто буде зростання ціни на житній хліб — багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати», — наголосив він.

Очільник спілки «Борошномели України» прогнозує, що 2025/2026 маркетинговий рік Україна проживе із дефіцитом жита і купуватиме його на зовнішніх ринках за європейськими цінами.

Економічна Правда За матеріалами:

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