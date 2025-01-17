Чи зростуть ціни на хліб в Україні у 2025 році: відповідь експерта — Finance.ua

Чи зростуть ціни на хліб в Україні у 2025 році: відповідь експерта Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Ціни на продукти в Україні у 2024 році росли фактично весь час. Загалом все, в тому числі й хліб, здорожчало приблизно на 20%.

Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі УНІАН повідомив, що найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%.

Він вказав, що на ціни вплинула війна, бо через брак кадрів потрібно було інвестувати кошти в обладнання, щоб заміняти людину, і це призвело до того, що як виробники, так і переробники зазнали додаткових витрат, вартість кредитів, підняття цін на електроенергію та відключення світла.

«Влітку під час проблем з електропостачанням дуже великі витрати були у виробників та переробників, оскільки вони шукали альтернативу централізованому електропостачанню, використовували генератори, мали витрачати додаткові кошти на паливо-мастильні матеріали», — пояснив експерт.

За його словами, фактори, які впливали на вартість продуктів, зокрема, і на хліб торік, у 2025 році будуть схожими.

«Варто додати, що наприкінці 2024 року українці суттєво не відчули вплив закону про збільшення акцизів на паливо-мастильні матеріали, який було ухвалено у вересні. Але відчують його вплив у поточному році. Уже зараз бензин та дизпаливо подорожчала, і виходячи з цього ми можемо констатувати, що здорожчає логістика, і через це можуть зрости ціни на продукти», — зазначив Марчук.

Крім того, він повідомив, що на ціни впливає курс долара до гривні, тому що комплектуючі для виробництва зазвичай закуповують за кордоном за іноземну валюту, і через це здорожчає виробництво.

«Не менш важливий, але не ключовий фактор, який впливає на вартість продуктів — ціна на сировину. До прикладу, ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба. Вартість цієї сировини становить не більш як 30% від кінцевої ціни на продукт. Упродовж 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5−2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%», — пояснив експерт.

За даними Держстату, у січні 2024 року кілограм пшеничного борошна у середньому коштував 15,69 гривні, а у листопаді його вартість становила 19,21 грн. Середня вартість пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку у січні минулого року була 44,07 грн за кілограм, а у листопаді зросла до 50,98 грн.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.