В Україні остаточно ліквідували ДАБІ — Finance.ua

В Україні остаточно ліквідували ДАБІ Сьогодні 15:11

В Україні остаточно ліквідували ДАБІ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції, рішення про її ліквідацію було ухвалено Кабміном у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури

Наразі роботу припинили всі 24 територіальні органи ДАБІ, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

Усі документи ДАБІ передали на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

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«За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», — прокоментував віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у вересні 2021 року, замість неї державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

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