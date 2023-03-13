В Україні остаточно ліквідували ДАБІ — Finance.ua
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В Україні остаточно ліквідували ДАБІ

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В Україні остаточно ліквідували ДАБІ
В Україні остаточно ліквідували ДАБІ
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції, рішення про її ліквідацію було ухвалено Кабміном у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Наразі роботу припинили всі 24 територіальні органи ДАБІ, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.
Усі документи ДАБІ передали на зберігання в Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.
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«За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», — прокоментував віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у вересні 2021 року, замість неї державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).
За матеріалами:
Економічна Правда
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