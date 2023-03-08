Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія» — Finance.ua

Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія» Сьогодні 15:11 — Нерухомість

Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія»

На порталі Дія запустили електронний кабінет «Моє будівництво». Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Навіщо це? У кабінеті відображаються всі документи будівельної сфери, незалежно від способу подачі, в яких користувач вказаний як Замовник будівництва. З допомогою нового інструменту можна подивитися коротку інформацію про кожен документ та статус його розгляду органами будівельного контролю.

У кабінеті доступні документи, переважно створені після липня 2020 року, коли розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Відтоді було подано 172 тисяч заяв на отримання будівельних послуг.

Хто може скористатись кабінетом? Фізичні та юридичні особи. Зробити це вони зможуть, скориставшись електронним цифровим підписом — КЕП чи Дія.Підпис.

Як було раніше? Особа, яка подавала документи в паперовому вигляді і не хотіла окремо реєструватись в ЄДЕССБ, змушена була просити ЦНАП чи орган будівельного контролю перевірити статус документа. Цифровізація будівельної сфери є частиною масштабної реформи містобудування, яка впроваджується Міністерством відновленням. Вона полягає в адаптації будівельної сфери до європейських стандартів, діджиталізації послуг та документів у будівельній сфері, а також автоматизації процес прийняття рішень. Ключовим на цьому напрямі є імплементація законопроєкту № 5655, який в грудні минулого року був схвалений Верховною Радою України.

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