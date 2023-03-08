Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія» — Finance.ua
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Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія»

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Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія»
Перевірити статус документівна будівництво тепер можна на порталі «Дія»
На порталі Дія запустили електронний кабінет «Моє будівництво». Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Навіщо це? У кабінеті відображаються всі документи будівельної сфери, незалежно від способу подачі, в яких користувач вказаний як Замовник будівництва. З допомогою нового інструменту можна подивитися коротку інформацію про кожен документ та статус його розгляду органами будівельного контролю.
У кабінеті доступні документи, переважно створені після липня 2020 року, коли розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Відтоді було подано 172 тисяч заяв на отримання будівельних послуг.
Хто може скористатись кабінетом? Фізичні та юридичні особи. Зробити це вони зможуть, скориставшись електронним цифровим підписом — КЕП чи Дія.Підпис.
Як було раніше? Особа, яка подавала документи в паперовому вигляді і не хотіла окремо реєструватись в ЄДЕССБ, змушена була просити ЦНАП чи орган будівельного контролю перевірити статус документа. Цифровізація будівельної сфери є частиною масштабної реформи містобудування, яка впроваджується Міністерством відновленням. Вона полягає в адаптації будівельної сфери до європейських стандартів, діджиталізації послуг та документів у будівельній сфері, а також автоматизації процес прийняття рішень. Ключовим на цьому напрямі є імплементація законопроєкту № 5655, який в грудні минулого року був схвалений Верховною Радою України.
За матеріалами:
Finance.ua
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