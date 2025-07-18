В Україні не вистачає водіїв — Finance.ua

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В Україні не вистачає водіїв

Казна та Політика
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В Україні не вистачає водіїв
В Україні не вистачає водіїв
В українській транспортній галузі сформувався дефіцит у 30 000 — 40 000 водіїв вантажівок.
За даними заступника голови Мінрозвитку територій Сергія Деркача, через кадровий дефіцит простоює близько 1/3 всього парку зазначених авто, пише wheel-news.com.
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На деяких підприємствах немає водіїв навіть для нових машин. Для вирішення проблеми відомство ініціює навчальні програми, орієнтовані на жінок, ветеранів і молоді.
Зазначається, що ситуація з бронюванням співробітників від мобілізації частково стабілізувалася: компанії можуть забронювати до 50% персоналу. Однак ключовим завданням залишається збереження та перекваліфікація кадрів для закриття вакансій водіїв.
Як пише Держслужба зайнятості, за перше півріччя 2025 року в Україні найбільше працівників шукають у сферах обслуговування, послуг, виробництва, освіти та медицини. Попит зберігається і на представників робітничих професій, а також некваліфіковану працю.
Водночас, роботодавці найгостріше відчувають нестачу саме спеціалістів зі спеціальними навичками та фахівців з вищою освітою.
За матеріалами:
Finance.ua
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