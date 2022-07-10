В Україні назвали рішення Канади повернути газпрому турбіну поганим прецедентом — Finance.ua

В Україні назвали рішення Канади повернути газпрому турбіну поганим прецедентом Вчора 21:34 — Енергетика

Рішення уряду Канади повернути ФРН відремонтовану турбіну для використання у газопроводі Nord Stream стало дуже поганим прецедентом виключення із санкцій.

Як передає Укрінформ, так ситуацію прокоментував генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Фейсбуці

«На жаль, Канада зазнала тиску і вирішила повернути турбіну газпрому. Це дуже поганий прецендент виключення із санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла», — йдеться у пості.

За словами Макогона, після повернення турбіни очікується, що газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн куб. м на добу), що дозволить Європі продовжити накопичувати газ на зиму і призведе до зниження цін на газ.

Водночас голова ОДПСУ переконаний, що жодних проблем із вільними потужностями транзиту газу до ЄС поки що немає. Тому навіть після повернення турбіни газпром продовжить «шантажувати Європу».

«Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни газпром знайде привід і надалі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни газпром має змогу значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн куб. м на добу, і через Україну газпром використовує лише 40% від заброньованих та оплачених потужностей, а це ще 70 млн куб. м на добу», — йдеться у повідомленні.

Макогон переконаний, що Європа зробить висновки із цієї ситуації і найближчим часом взагалі припинить купувати російський газ.

Укрінформ За матеріалами:

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