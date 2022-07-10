Канада ухвалила доленосне рішення щодо "Північного потоку" — Finance.ua
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Канада ухвалила доленосне рішення щодо "Північного потоку"

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Канада дала добро на відправку турбін, які перебували в ремонті на заводі «Дорваль», і які Німеччина вимагала для забезпечення роботи газопроводу «Північний потік-1».
Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, повідомляє La Presse.
За словами міністра, Канада веде переговори з цього питання з Україною і Німеччиною.
Він зазначив, що Оттава знаходиться «між молотом і ковадлом», і незалежно від рішення один з партнерів буде ображений.
За словами міністра, Канада має продовжувати підтримувати санкції проти росії. Але, з іншого боку, санкцій не повинні знищити економіку Німеччини, вважає міністр.
За його словами, в Канаді розуміють, що насправді Росія скоротила поставки газу не через технічні проблеми, і бачать в цьому виправдання для зменшення поставок газу в Берлін.
«Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить всіх», — заявив міністр.

Війна в Україні та «Північний потік»:

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2». За його словами, це відповідь на рішення росії про визнання незалежності «ЛНР» і «ДНР».
Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та навколишнього середовища відмовився підтримувати російський газопровід «Північний потік-2». Його створили для обходу санкцій США, щоб завершити будівництво.
23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора «Північного потоку-2» у відповідь на визнання росією терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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