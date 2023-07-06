В Україні націоналізували російський літак вартістю майже 150 млн грн — Finance.ua
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В Україні націоналізували російський літак вартістю майже 150 млн грн

Казна та Політика
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Вантажно-пасажирський літак АН-140-100. Фото: Вікіпедія
Вантажно-пасажирський літак АН-140-100. Фото: Вікіпедія
Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації «ростех».
Про це повідомляє СБУ.
Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140−100 вартістю майже 150 млн грн.
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До повномасштабного вторгнення рф повітряне судно було передано українському держпідприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.
За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «ростеха» і є провідним виробником військової авіатехніки рф.
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Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.
Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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