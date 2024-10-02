В Україні націоналізували 6 підприємств, які належали російським підприємцям — Finance.ua
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В Україні націоналізували 6 підприємств, які належали російським підприємцям

Казна та Політика
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик». В дохід держави стягнуто корпоративні права 6 українських підприємств, серед яких два трубних заводи.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора
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«Група Поліпластик» є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування — починаючи з виробництва полімерних труб, та, закінчуючи виробництвом комплектуючих частин до стрілецької зброї.
Розслідуванням встановлено, що власники конгломерату підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь в розробці матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Також власники корпорації постачають полімери до підприємств військово-промислового комплексу рф.
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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