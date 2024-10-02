В Україні націоналізували 6 підприємств, які належали російським підприємцям — Finance.ua

В Україні націоналізували 6 підприємств, які належали російським підприємцям Сьогодні 04:30 — Казна та Політика

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик». В дохід держави стягнуто корпоративні права 6 українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора

Читайте також «Мотор-Банк» Богуслаєва націоналізували

«Група Поліпластик» є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування — починаючи з виробництва полімерних труб, та, закінчуючи виробництвом комплектуючих частин до стрілецької зброї.

Розслідуванням встановлено, що власники конгломерату підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь в розробці матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Також власники корпорації постачають полімери до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Читайте також Націоналізованому «Аерок» повернули 244 млн грн арештованих коштів із відсотками

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.