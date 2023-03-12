В Україні набирають популярності безконтактні та токенізовані картки — Finance.ua

В Україні набирають популярності безконтактні та токенізовані картки Сьогодні 13:24 — Фінтех і Картки

В Україні набирають популярності безконтактні та токенізовані картки

Через війну, зниження активності бізнесу та тимчасову окупацію окремих територій платіжна інфраструктура зазнала скорочення порівняно з довоєнним часом. Також набирають популярності безконтактні та токенізовані картки.

Про це повідомляє Національний банк України.

Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі порівняно з січнем 2022 року була меншою на 6,5% та становила 359,2 тис. [з них 348,1 тис. (96,9%) — безконтактні термінали]. Протягом травня — грудня 2022 року спостерігалося поступове зростання кількості таких пристроїв, проте рівня довоєнного січня поки не досягнуто.

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Водночас кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, у грудні 2022 року вже перевищила довоєнний рівень та становила 316,2 тис. (у січні 2022 року — 314,1 тис.).

Через тимчасову окупацію окремих територій скоротилася й кількість працюючих банкоматів — до 15,6 тис. у грудні 2022 року (це на 15% менше порівняно з довоєнним січнем).

Загальна кількість карток, емітованих українськими банками, станом на 01 січня 2023 року становила 109,8 млн. Це на 20% більше, ніж у довоєнному січні 2022 року.

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Кількість платіжних карток, які використовували для здійснення видаткових операцій у грудні 2022 року, становила 46,3 млн (тобто активними були 42,2% емітованих карток).

Порівняно січнем 2022 року в грудні 2022 року відбулося незначне зменшення кількості активних платіжних карток — на 4%.

Водночас упродовж 2022 року продовжилася тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2022 року збільшилася майже на третину (на 29%) порівняно із січнем — з 20,3 млн шт. до 26,1 млн шт. карток. Загалом більше половини (56,5%) активних платіжних карток — безконтактні.

Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки. Серед усіх активних карток їхня частка в грудні 2022 року становила 17,1% (у січні 2022 року — 16,3%). Тобто, як і на початку 2022 року, токенізованою є приблизно кожна шоста активна платіжна картка

Завдяки цьому лише сьома частина операцій (15,3% за сумою та 13,5% за кількістю) у травні — грудні 2022 року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (у травні — січні 2021 року частка таких операцій за кількістю та сумою становила понад 22%). Решта операцій були безконтактними (із використанням безконтактних карток або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума за травень — грудень 2022 року становила понад 759 млрд грн (за аналогічний період 2021 року — 495,4 млрд грн).

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