Ринок платіжних карток за 2022 рік: кількість операцій зменшилися, грошові обороти збільшилися — Finance.ua

Ринок платіжних карток за 2022 рік: кількість операцій зменшилися, грошові обороти збільшилися Сьогодні 16:00 — Фінтех і Картки

Загальна кількість транзакцій за картками у 2022 році, порівняно з 2021, зменшилися на 10,8%, а грошові об’єми збільшилися на 10,4% (тут і далі данні за картками 15 банків-клієнтів UPC в Україні, порівнюються з показники 2022 і 2021 років).

Про це повідомили upc.ua

Оплати у POS-терміналах

Загальна кількість покупок карткою зменшилася на 10,0% та складала в середньому 8 транзакцій на одну активну картку. Хоча витратили держателі карток на 22,8% більше. Середня сума чеку за рік збільшилися на 36% до 507 грн.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась на 34,5%. Обсяги АТМ-транзакцій за рік майже не змінились. Українці рідше знімали готівку в банкоматах — два рази на місяць, але суми зняття значно збільшились, додавши 44% до 3027 грн на транзакцію.

Розрахунки в Інтернеті

Кількість оплат в інтернеті зменшилася на 5,0%, а їх обсяги збільшилися на 15,5%. Середня сума чеку дорівнювала 1 473 грн., що на 21,6% більше ніж минулого року.

За що платили в Інтернеті

Найбільше держателі карток витратили на оплату комунальних послуг, поповнювали мобільні телефони, оплачували послуги поштово-пакувальних агентств, купували продукти. Значно менше, у порівнянні з 2021 роком, витрачали на послуги кур’єрів, таксі, замовлення готової їжі, магазини косметики, авіа та залізничні квитки.

Перекази з картки на картку

Сервіс переказів з картки на картку продемонстрував найбільше зростання у минулому році. За 2022 рік кількість таких переказів збільшилася на 27,6%, а грошові обсягаги додали 56,7%. Зауважимо, що середня сума операції дорівнювала 2 356 грн. Значне зростання переказів може бути результатом активної підтримкою благодійних фондів, армії під час 2022 року.

За 2022 рік відмічається незначне зменшення активності держателів карток, а обсяги операцій демонструють збільшення. Наразі держателі карток більше витрачають на товари і послуги, ніж рік тому, та менше знімають готівку у АТМ.

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