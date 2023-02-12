Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном — Finance.ua
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Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном

Фінтех і Картки
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Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном
Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном
Українці почали скаржитися на те, що попри ліміт у 100 тисяч за кордоном, їхні картки блокують навіть тоді, коли здійснив покупку на 20 тисяч гривень.
Про це пише «Мінфін».
Нагадуємо, що Нацбанк встановив межу на суму, яку можуть витратити українці за кордоном. Це 100 тисяч гривень в одному банку при розрахуванні та знятті готівки.
За даними «Мінфіну», клієнти українських банків стикаються з проблемами із розрахунком за кордоном. До прикладу, людина не могла розплатитися за прожиття в готелі на суму 20 тисяч гривень. Операцію скасовувало з технічної причини. Здійснивши з 5 спроби оплату, транзакція вдалася.
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Проте наступного дня розрахуватися картою було не можливо, адже особа нібито досягнула ліміту.
Як виявилося, банк підсумовував за карткою як успішні транзакції, так і відмови. В загальному вийшло так, що людина досягнула 100 тисяч ліміту, але фактично витратила лише 20 тисяч гривень.
Але навіть після з’ясування проблеми, банк відмовився відновити залишок у 80 тисяч гривень клієнту. Причиною стало те, що НБУ міг оштрафувати банк через недотримання вимог.
«Можливо, за кордоном виникли проблеми зі зв’язком або з платіжним терміналом у готелі. Річ у тім, що блокування карткових операцій можуть „висіти“, доки з конкретного POS-терміналу не відбудеться вивантаження даних за всіма транзакціями. На вивантаження потрібен час, і до його проведення ані банк, ані платіжна система (VISA, MasterCard) не можуть відрізнити відмови в операціях від фактично проведеної оплати», — пояснює Олександр Карпов, директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА.
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Тобто поки всі дані не будуть вивантажені й зібрані докупи, банк не може бути впевненим, чи людина витратила ліміт, чи ні. На з’ясування можуть піти тижні.

Що робити в таких ситуаціях:

  • для початку зателефонуйте у службу підтримки банку. Поясніть проблему. Та вам варто знати, що на це може піти декілька днів;
  • для того, щоб уникнути схожих ситуацій з лімітом, намагайтеся робити паузу між транзакціями, а не одразу проводити оплату за оплатою;
  • перед великою покупкою зайдіть у додаток банку та перевірте свій ліміт. У разі потреби збільшіть його, якщо вам дозволено управляти лімітами;
  • завжди майте додаткову карту при собі, адже кожен банк рахує лише свої 100 тисяч ліміту для кожного клієнта.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти
За матеріалами:
Телеканал 24
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