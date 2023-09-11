В Україні на відбудову вже спрямовано 60 млрд грн — Finance.ua

В Україні на відбудову вже спрямовано 60 млрд грн
Процес відбудови в Україні вже запущено, і на сьогоднішній день на відбудову спрямовано вже 60 млрд грн.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на Ялтинській європейській стратегії.
Шмигаль зазначив, що українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.
«Економіка воєнного часу працює. Макрофінансова допомога партнерів дає можливість витрачати внутрішні ресурси на армію. Економіка відбудови успішно запустилася і набирає оберти. Понад 60 млрд грн уже спрямовано на швидку відбудову, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення й захист критичної інфраструктури. Працюємо над тим, щоб росія заплатила за всі руйнування в Україні», — заявив прем'єр.
Економіка майбутнього, на думку Шмигаля, ще кристалізується.
«Формувати її будуть такі галузі, як військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, енергетика, ІТ, машинобудування», — додав він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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