В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей — Finance.ua
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В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей

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В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей
В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей
В Україні частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування. Однак грант не покриватиме повну вартість навчання.
За словами заступника очільника МОН, зараз розроблено нову концепцію фінансування вищої освіти — через формульний розподіл і через запровадження грантів, що уможливлюють співфінансування вищої освіти державою і приватним сектором.
Проте повне державне фінансування буде збережено для деяких спеціальностей, зокрема, медицини, освіти, природничих наук тощо.
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«Якщо коротко, ми пропонуємо збереження 100% державного фінансування навчання на бакалавраті для певних спеціальностей (медицина, освіта, природничі науки тощо) і перехід на гранти для інших. В результаті передбачаємо, що кількість вступників, які отримають фінансову підтримку свого навчання від держави збільшиться на 30−40% (але підтримка буде неповна).
Якщо депутати схвалять концепцію, приступимо до розробки конкретних законопроєктів", — пояснив Михайло Винницький.
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За його словами, також передбачається монетизація пільг — тобто, надання фінансової підтримки пільговикам після їх вступу до закладу вищої освіти, а не гарантію бюджетного місця незалежно від результату ЗНО, як зараз.
Зокрема, заступник очільника МОН зазначив, що нова концепція системи державного фінансування вищої освіти буде презентована на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, в контексті перегляду Комітетом чинної системи державного замовлення.
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