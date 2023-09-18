В Україні може з’явитися новий транскордонний туристичний маршрут — Finance.ua

В Україні може з’явитися новий транскордонний туристичний маршрут Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

В Україні може з’явитися новий транскордонний туристичний маршрут

На територію України планують поширити один з найдовших європейських туристичних маршрутів «Воєвода Стефан Великий і Святий», який наразі охоплює Румунію та Молдову.

Про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ).

Можливість розширення туристичного маршруту «Воєвода Стефан Великий і Святий» на територію України обговорили голова ДАРТ Мар’яна Олеськів, держсекретар Міністерства культури Молдови Андрій Чістол, представники посольства Молдови в Україні та директор Інвестиційної агенції Молдови Іон Іордакі.

«Голова ДАРТ підтримала ініціативу молдовських колег щодо створення транскордонного маршруту, оскільки діяльність Стефана Великого наклала відбиток і на Україну, і не лише на такі міста як, наприклад, Хотин, Чернівці, Ізмаїл, але й інші визначні культурні та туристичні пам’ятки», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в держагентстві, учасники зустрічі домовилися створити тристоронню робочу групу (Республіка Молдова — Україна — Румунія), яка буде працювати над реалізацією проєкту, а також планується підписання меморандуму про співпрацю для продовження маршруту в Україні.

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Маршрут «Воєвода Стефан Великий і Святий» створений у 2019 році за ініціативи Invest Moldova Agency та Міністерства туризму Румунії. Наразі охоплює близько 2000 км і перетинає 18 населених пунктів у Румунії та 11 населених пунктів у Республіці Молдова.

Укрінформ За матеріалами:

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