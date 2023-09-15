Куди та з якою метою українці подорожують найчастіше — опитування (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Куди та з якою метою українці подорожують найчастіше — опитування (інфографіка)

Державне агентство з розвитку туризму в партнерстві з проєктом UNICEF U-Report Ukraine провели опитування серед українців та дізналися, як вони ставляться до подорожей під час війни, на що покладаються, плануючи мандрівки, та які обмеження чи перешкоди вважають найвагомішими для подорожей по Україні в умовах воєнного стану.

Українцям запропонували обрати одне з тверджень, яке найбільше імпонує їх ставленню до подорожей під час війни:

— 23,4% респондентів зауважили, що їх ставлення до подорожей не змінилось;

— 23,2% не подорожують через складне фінансове становище;

— 21,1% продовжують подорожувати, адже вважають, що у такий спосіб підтримують економіку країни;

— 20,7% уникають подорожей через можливу небезпеку;

— 11,7% не вважають подорожі доцільними під час війни.

Водночас серед найвагоміших обмежень та перешкод для подорожей Україною українці відмітили:

— безпеку — 57,4% опитаних;

— фінансові витрати — 42,2%;

— недоступність морських курортів — 24,4%

— складну логістику — 20,9%;

— нестачу інформації про функціонування закладів чи локацій - 9,8%;

— наявність та стан закладів розміщення — 8,4%;

— інше — 2,3%.

— ще 5,9% респондентів зауважили, що не бачать перешкод.

Також у респондентів запитали, скільки разів від 24 лютого 2022 року вони відвідували інші регіони України з туристичною метою:

— 54,7% не відвідували жодного разу;

— 26,0% - 1−2 рази;

— 12% - 3−5 разів;

— 7,3% - понад 5 разів.

Серед найпопулярніших джерел інформації, на які покладаються українці при виборі місця для подорожі є інтернет та соціальні мережі, 63,3% та 48,9% відповідно. Відгуками та порадами друзів та близьких, що вже були в тій місцевості, користуються 28,2% респондентів. На ЗМІ покладаються 6,6%, а на місцевих жителів — 5,7% опитаних.

Що стосується вибору місця для подорожей, то у першу чергу, українці звертають увагу на красу природи (51,5%), а вже потім на цінову доступність (45,7%). Культурна спадщина та історичні пам’ятки цікавлять 35,6%, безпека та стабільність регіону — 27,2%, а місцева культура — 15,9% опитаних. Найменше туристів цікавлять популярні (інстаграмні) місця (15,8%), місцева кухня (12,8%) та крафтове виробництво (4,9%).

Водночас під час війни українці у більшості віддають перевагу пішим прогулянкам та дослідженню міського середовища (54%), ніж будь-яким іншим видам відпочинку. Так:

— культурний туризм (екскурсії до історичних пам’яток та музеїв) обрали лише 28,4% опитаних;

— відпочинок на пляжі - 23,1%;

— подієвий туризм — 22,8%;

— гастрономічний туризм — 21,8%;

— активний відпочинок у горах — 16,2%;

— активний літній відпочинок — 11,3%;

— екотуризм — 11,2%;

— рекреаційний туризм — 8,6%;

— інше — 3,3%.

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