В Україні ліквідували Держрезерв — Finance.ua

В Україні ліквідували Держрезерв Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

В Україні ліквідували Держрезерв

Кабінет Міністрів ліквідував Держрезерв, що залишився Україні в спадок від радянської системи. Натомість уряд створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів — Державне агентство з управління резервами України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Це ще один крок до завершення справжньої реформи Держрезерву, яку ми розпочали спільно з парламентом у 2023 році. Від моменту проголошення Незалежності у державному резерві назбиралося чимало проблем. Серед основних — відсутність необхідних запасів, прострочена продукція, неефективне управління запасами. Матеріальні цінності закуповувалися за неринковими, значно завищеними цінами. У 2023 році ми дали старт реформі державного резерву і нині продовжуємо втілювати її у життя шляхом впровадження сучасної та ефективної системи управління державними резервами. Державне агентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені Законом „Про державні резерви“. Вони суттєво відрізняються від повноважень, які здійснював Держрезерв, отже запускаємо докорінно нову структуру цього державного органу», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв.

Йдеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання у мирний час, а також в особливий період.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

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Також новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.

«Раніше номенклатура матеріальних цінностей державного резерву не відповідала стратегічним потребам держави. Деякі матеріальні цінності були прострочені. Й загалом управління запасами було не ефективним і їхню кількість поступово зменшували. Завдяки цим змінам ми переходимо від застарілої „радянської“ системи зберігання до сучасних механізмів формування та зберігання запасів державних резервів», — розповіла Свириденко.

Управління мобілізаційним резервом, у тому числі реалізація розброньованих матеріальних цінностей здійснюватиметься іншими державними органами, визначеними Законом України «Про державні резерви».

Окрім того, уряд затвердив Порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

«Впровадження цього реєстру посилює контроль та відповідальність як відповідальних зберігачів, резервантів так і балансоутримувачів державних резервів. Відтепер уся інформація про обіг матеріальних цінностей буде відображена у Єдиному реєстрі державних резервів. Це буде захищена автоматизована база даних, щоб відстежувати стан матеріальних цінностей на кожному етапі — закладення, зберігання, освіження, відпуск тощо», — додала міністерка економіки.

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