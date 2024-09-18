Мінекономіки націлене оцифровувати всі бізнес-сервіси для унеможливлення корупції — Finance.ua

Мінекономіки націлене оцифровувати всі бізнес-сервіси для унеможливлення корупції Сьогодні 08:36

Мінекономіки націлене оцифровувати всі бізнес-сервіси для унеможливлення корупції

Міністерство економіки України в рамках цифровізації держпослуг націлене надавати всі сервіси для бізнесу в електронному вигляді з повним унеможливленням корупційної складової.

Про це повідомив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

За його словами, один із ключових проєктів міністерства наразі — «єДозвіл», у межах якого 16 вересня стартувала перша послуга: реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

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Він зазначив, що раніше реєстрація тривала до п’яти днів, і відбувалося багато повернень заявок, що забирало час для передання документів, а тепер зареєструвати документ можна буде за 1 секунду.

Циборт наголосив, що якщо якесь поле буде заповнене неправильно, то підприємець одразу це побачить у системі, й декларацію не приймуть — подавати весь пакет документів заново, як це було раніше, не потрібно.

«У жовтні в цифрі будуть доступні висновки у сфері валютного контролю. Це одні з найбільш затребуваних послуг у Мінекономіки — щорічно їх видають понад 1,5 тис.», — заявив заступник міністра.

Щодо платформи «Пульс» для оцінювання бізнесом якості держпослуг, то, за словами Циборта, було запущено нову функцію — тепер підприємці можуть проголосувати за проблеми, які найбільше заважають розвитку їхнього бізнесу, після чого результати передаватимуться на розгляд Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України («Рада семи»).

Крім того, на самій платформі можна додатково попросити про допомогу у вирішенні проблем, якщо вони виникли під час взаємодії з держорганами, а також поставити оцінку державному сервісу.

Як уточнив заступник міністра, 2023 року було видано понад 18 тис. ваучерів на навчання. З тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю. Завдяки цифровізації планується вдвічі збільшити кількість виданих ваучерів і кількість працевлаштованих осіб у 2025 році.

Циборт також повідомив, що «Прозорро.Продажі» в жовтні запускають «пілот» сервісу факторингу для публічних закупівель (сервіс беззаставного виду фінансування закупівель або продажу товарів, або послуг із відстрочкою платежу).

Заступник міністра впевнений, що завдяки факторингу держзамовники отримають вищу конкуренцію на торгах і зможуть отримувати кращі пропозиції. Обсяг ринку факторингу для публічних закупівель — 10−20 млрд грн/рік і ще мінімум стільки ж для приватних закупівель, яким згодом сервіс стане доступний.

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