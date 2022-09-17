В Україні квартири продаватимуть за новими правилами — Finance.ua

В Україні квартири продаватимуть за новими правилами Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

В Україні квартири продаватимуть за новими правилами

В Україні квартири в новобудовах продаватимуть за новими правилами. Усіх забудовників зобов’яжуть реєструвати кожну квартиру у спеціальному реєстрі Мін’юсту.

Про це в ефірі «Українського радіо» розповіла заступниця голови Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона нагадала, що 15 серпня 2022 року народні депутати ухвалили законопроєкт № 5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Відтак продаж квартир відбуватиметься виключно в законних будівництвах.

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«Цей законопроєкт дасть можливість працювати доброчесним забудовникам, які працюють чесно в законодавчому полі, і повністю виведе з ринку всіх тих, хто працює сірим чи чорним способом», — зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що забудовник повинен мати всі дозвільні документи, аби зареєструвати кожну квартиру у реєстрі Мін’юсту.

«Зараз ми говоримо за первинний ринок нерухомості, за нове будівництво. Тепер забудовник, який захоче продавати квартири, буде повинен обов’язково у спеціальному реєстрі Міністерства юстиції зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об’єкт майнового права. До цього реєстру він зможе потрапити і здійснити таку реєстрацію лише тоді, коли в нього будуть всі дозвільні документи», — сказала вона.

Шуляк каже, що раніше нечесний забудовник, в якого не було дозвільних документів, міг викопати яму, поставити паркан і вже відкривати продажі.

«Звичайні люди не розуміли, чи є у нього дозвільні документи, чи їх немає, як це перевірити, чи потрібно наймати юристів, адвокатів тощо. Тоді забудовник активно починав рекламну кампанію, заохочував всіх вкладати гроші, але виявлялося, що люди інвестували в незаконне будівництво. Зараз на рівні державних регуляторних механізмів такої можливості не буде», — пояснила народна депутатка.

Вона пояснила, що реєстрація кожної квартири в реєстрі Мін’юсту унеможливлює всі подвійні та потрійні перепродажі.

Шуляк також зауважила, що «з ухваленням цього закону з’явиться спеціальне майнове право. Його банки зможуть брати у заставу для того, щоб розвивався й ринок іпотеки. Тобто це вже зареєстроване майнове право, яке має відповідну вартість для того, щоб банки могли працювати з таким активом».

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