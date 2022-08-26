В Україні кількість вакансій в 40 разів менша, ніж кількість безробітних — Finance.ua
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В Україні кількість вакансій в 40 разів менша, ніж кількість безробітних

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На 1000 офіційно зареєстрованих безробітних в Україні припадає лише 24,5 вакансії.
Свіжу статистику щодо ситуації з безробіттям в країні оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, пише Пенсійний кур"єр.
Таким чином, кількість вакансій у 40,8 рази менша, ніж кількість безробітних. Хоча порівняно з минулим місяцем цей показник зріс на дві вакансії. А торік він був у 2,8 рази більший (70,1 вакансія на 1000 людей).
Загалом кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 24 серпня сягнула 283 тисячі осіб. За останній місяць ця цифра скоротилася на 18 тисяч людей, а з початку війни — на 30,8 тисячі.
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Відповідно до опитування Європейської Бізнес Асоціації, наразі зростає відсоток компаній, які скоротили персонал (10% у липні проти 8% у травні і 1% у березні).
Ще 7% опитаних відправили співробітників у неоплачувану відпустку (в травні таких було 4%).
Ще більша тенденція до скорочення штату в секторі малого та середнього бізнесу — у липні про звільнення працівників заявили 18% опитаних підприємців (в травні було 12%, а в березні — 8%).
Прогнози Нацбанку. Безробіття в Україні буде повільно скорочуватися до кінця року, проте його високий рівень зберігатиметься ще кілька років (кінець 2022 рік — 28,9%, 2023 — 27%, 2024 — 18,2%. У 2021 році цей показник становив 9,8%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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