Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці — Finance.ua

Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці Вчора 07:50 — Особисті фінанси

Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці

Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Про це повідомляє Держпраці у Запорізькій області.

Читайте також Як пандемія та війна вплинули на дистанційну роботу

«Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу», — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:

вагітних жінок;

працівників, котрі мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);

працівників, котрі мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації — тимчасово на два місяці.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.