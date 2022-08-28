Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці

Особисті фінанси
377
Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці
Кого можуть перевести на дистанційну роботу: роз'яснення Держпраці
Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.
Про це повідомляє Держпраці у Запорізькій області.
Читайте також
«Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу», — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:
  • вагітних жінок;
  • працівників, котрі мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);
  • працівників, котрі мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації — тимчасово на два місяці.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.